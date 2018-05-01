Сегодня в Киевском районном суде слушалось дело экс-директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна

Вчера адвокат потерпевших Николай Стоянов попросил перенести заседание на 18 мая в связи с тем, что прокуратура на протяжении двух недель не дает ему ознакомиться с материалами дела, которое насчитывает 85 томов.

Что касается длительности судебного процесса, то приговор экс-директору лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну могут вынести через 8 месяцев. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом OBLVESTI адвокат потерпевшей стороны Татьяна Сягровец.

Татьяна Сягровец, адвокат родителей погибших детей

Письменные доказательства рассмотрим быстро, примерно за 3 заседания. Самые сложные и самые длительные процессы идут – это рассмотрения вопросов с экспертизами. Обязательно будут заявлены ходатайства с экспертизами о причине пожара. И допросы свидетелей. Тут во времени нельзя ориентироваться, потому что свидетели могут не явиться и так далее, но можно сказать в целом – это займет около восьми месяцев. Вряд ли мы сможем рассмотреть это за 3-4 месяца.

Также на сегодняшнем заседании судья отказался отстранять прокурора Алексеева. На этом настаивал адвокат пострадавших детей Николай Стоянов.

А вот адвокат Саркисяна Карпов подал ходатайство с просьбой наложить арест на имущество лагеря для сохранения улик, а именно деревянных домиков и резервуаров для воды. Он заявил, что домики не были приняты на баланс (лагерь был закрыт прокуратурой, — ред.).

Напомним, что при пожаре в лагере «Виктория» в сентябре прошлого года погибли три девочки из танцевального коллектива «Адель». Потерпевшими признаны 78 человек, в частности, дети, которые находились в сгоревшем корпусе лагеря в ночь пожара.