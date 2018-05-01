Сегодня в Одессе начались Дни Европы

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, на площади перед европейской мэрией состоялся праздник, посвящённый европейской культуре.

«На площади были созданы фотозоны с Эйфелевой башней, представлены выставки литературы и картин студентов Южноукраинского педагогического университета, городских студий и библиотек», — говорится в сообщении.

«Одесса — европейский город, и потому так широко мы отмечаем Дни Европы. В Одессе проживает более 130 национальностей. И сегодня мы представили яркую палитру культур нашей многонациональной Одессы», — сказала директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Ведущие торжества рассказали гостям праздника о Евросоюзе и развитии Украины в европейском направлении. Художественные коллективы Одессы представили танцевальные композиции, а оркестр Главного управления Национальной полиции в Одесской области исполнил песни стран Европы.

Завтра, 19 мая в 11.00 на Думской площади состоится официальное открытие Дней Европы, церемония поднятия флага Украины и флага Европейского Союза.