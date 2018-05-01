Европа должна быть в Украине, а не мы в ЕС, - у нас потенциал не хуже Швейцарии

Чтобы жить богато в процветающей стране, украинцы должны не уезжать в Европейский Союз, а строить Европу у себя, поскольку потенциал найшей страны не хуже, чем в Швейцарии.

Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире львовского телеканала НТА.

Есть хороший сейчас штамп – нам надо идти в НАТО. Но НАТО уже 2 тысячи раз давало нам «гарбуза». Нельзя же так жить. 20 лет мы предлагали взять нас в НАТО, но если последний раз три дня назад руководители НАТО сказали, что речи об этом не идет и не может идти, то зачем мы снова туда суемся? А теперь о Европе. В западной Украине знают, что такое Европа. Это рядом: они подъехали, посмотрели и вернулись опять к себе. Вот так и надо Европу строить у себя. Это безумие какое-то нам придумали – «идем в Европу». С чем мы идем в Европу? Мыть туалеты там? Европа должна быть в Украине! Майдан не подразумевал, что мы поедем мыть полы в Польше. Он подразумевал, что мы начнем строить у себя в Украине европейскую систему,

– подчеркнул политик.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что никто, кроме самих украинцев, не сможет сделать из Украины сильное и развитое государство.

А что такое Европа? Европа – это социальные стандарты, достаточные для жизни людей, Европа – это медицинское обслуживание, когда ты платишь страховку и не боишься, что банк «сопрут» вместе с твоей страховкой. Европа – это свободно выходить на улицу гулять. Почему мы не строим Европу у себя? Почему мы хотим куда-то уехать, или ждем, чтобы они к нам приехали и что-то построили? Ничего никто, кроме нас, строить тут не будет,

– убежден народный депутат.

Напомним, ранее лидер партии «За життя» заявлял, что его политическая сила готова принять в свои ряды всех, кто готов строить в Украине «Швейцарию Восточной Европы».

Мы сможем спасти нашу страну, если посадим в одну лодку всех, кто готов работать во благо украинского народа. Наша политическая сила приглашает в свои ряды всех, кто готов к диалогу и готов принять новые условия игры. Мы потом разберемся в нюансах наших политических взглядов, мы потом выясним отношения. Сейчас надо спасать страну, спасать экономически, надо дать людям возможность не просто выживать под гнетом власти, а расправить плечи, стать зажиточнее, богаче, получать защиту государства, пользоваться своими правами. Мы приглашаем всех строить новую, независимую, нейтральную и сильную Украину, «Швейцарию Восточной Европы,

– констатировал Вадим Рабинович.