В развитии спортивной инфраструктуры Одесской области не обойтись без помощи государства

Такое убеждение высказал депутат областного совета Александр Ахмеров. По его словам, одним из приоритетов в развитии физкультуры и спорта в регионе является реконструкция и развитие спорткомплекса «Динамо».

Ведь на сегодняшний день «Динамо» является базой олимпийской подготовки не только по игровым видам спорта, но и по легкой атлетике.

При этом, он отметил, что «…это практически единственная база олимпийской подготовки в стране, которая расположена на берегу моря».

Поэтому областной совет совестно с одесским горсоветом будут делать все для развития ее спортивной инфраструктуры.

А поскольку даже совместных усилий для решения всех задач может оказаться недостаточно, Александр Ахмеров подчеркнул, что «…мы будет требовать участия в решении данной задачи со стороны государства!»