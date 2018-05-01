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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Единый диспетчерский центр «скорой помощи» охватит всю территорию области уже к началу июля

Категория: Новости


Единый диспетчерский центр «скорой помощи» охватит всю территорию области уже к началу июля

Об этом в ходе посещения центра вице-премьером Геннадием Зубко сообщил губернатор Максим Степанов.

По приведенным данным, на сегодняшний день центр охватывает четырнадцать районов и тринадцать городов. В результате услугами единого центра могут пользоваться уже около девяноста процентов населения области.

Таким образом, осталось подключить еще двенадцать районов. С этой задачей медики области намерены справиться уже к 1 июля.

Напомним, что единый диспетчерский центр открылся 21 марта и изначально охватывал только Одессу, Черноморск и Южный.

Тогда охватить всю территорию региона планировалось только к концу года.



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