Единый диспетчерский центр «скорой помощи» охватит всю территорию области уже к началу июля

Об этом в ходе посещения центра вице-премьером Геннадием Зубко сообщил губернатор Максим Степанов.

По приведенным данным, на сегодняшний день центр охватывает четырнадцать районов и тринадцать городов. В результате услугами единого центра могут пользоваться уже около девяноста процентов населения области.

Таким образом, осталось подключить еще двенадцать районов. С этой задачей медики области намерены справиться уже к 1 июля.

Напомним, что единый диспетчерский центр открылся 21 марта и изначально охватывал только Одессу, Черноморск и Южный.

Тогда охватить всю территорию региона планировалось только к концу года.