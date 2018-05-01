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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе два упавших дерева повредили сразу пять автомобилей

Категория: Новости


В Одессе два упавших дерева повредили сразу пять автомобилей

К счастью, обошлось без пострадавших. Сильные порывы ветра продолжают обрушивать как целые деревья, так и их фрагменты.

Так, только за предыдущие сутки в Одессе отмечены два таких случая.

Первый случай произошел на улице Королева. Там дерево повредило два припаркованных под ним автомобиля.

А в результате падения старой акации на улице Тираспольской поврежденными оказались сразу три иномарки.

Напомни, что выявить и убрать все аварийноопасные деревья коммунальщики должны были еще осенью прошлого года.



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