В Одессе два упавших дерева повредили сразу пять автомобилей

К счастью, обошлось без пострадавших. Сильные порывы ветра продолжают обрушивать как целые деревья, так и их фрагменты.

Так, только за предыдущие сутки в Одессе отмечены два таких случая.

Первый случай произошел на улице Королева. Там дерево повредило два припаркованных под ним автомобиля.

А в результате падения старой акации на улице Тираспольской поврежденными оказались сразу три иномарки.

Напомни, что выявить и убрать все аварийноопасные деревья коммунальщики должны были еще осенью прошлого года.