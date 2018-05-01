В Одессе два упавших дерева повредили сразу пять автомобилей

Автор: Александр Михайлов «Слово»
К счастью, обошлось без пострадавших. Сильные порывы ветра продолжают обрушивать как целые деревья, так и их фрагменты.
Так, только за предыдущие сутки в Одессе отмечены два таких случая.
Первый случай произошел на улице Королева. Там дерево повредило два припаркованных под ним автомобиля.
А в результате падения старой акации на улице Тираспольской поврежденными оказались сразу три иномарки.
Напомни, что выявить и убрать все аварийноопасные деревья коммунальщики должны были еще осенью прошлого года.