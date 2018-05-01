Сразу два ребенка стали жертвами ДТП, которые произошли накануне в Одессе

По информации патрульной полиции, первый случай травмирования ребенка произошел на проспекте Добровольского, где автомобиль «Hyundai» сбил шестилетнего мальчика.

А уже буквально через час аналогичное ЧП произошло на Люстдорфской дороге. Там «Volkswagen» сбил восьмилетнего ребенка. Оба госпитализированы.

Проводится расследование.

Отметим, однако, что по предварительной информации, виновниками обоих происшествий могли быть сами пострадавшие.

Так, в первом случае ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, а во втором — внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.