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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Сразу два ребенка стали жертвами ДТП, которые произошли накануне в Одессе

Категория: Новости


Сразу два ребенка стали жертвами ДТП, которые произошли накануне в Одессе

По информации патрульной полиции, первый случай травмирования ребенка произошел на проспекте Добровольского, где автомобиль «Hyundai» сбил шестилетнего мальчика.

А уже буквально через час аналогичное ЧП произошло на Люстдорфской дороге. Там «Volkswagen» сбил восьмилетнего ребенка. Оба госпитализированы.

Сразу два ребенка стали жертвами ДТП, которые произошли накануне в Одессе

 

Проводится расследование.

Отметим, однако, что по предварительной информации, виновниками обоих происшествий могли быть сами пострадавшие.

Так, в первом случае ребенок перебегал дорогу в неположенном месте, а во втором — внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.



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