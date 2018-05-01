Одесса расправилась не только с Россией, но и с Германией

Правда, опять-таки только на теннисном корте.

Одесская теннисистка Элина Свитолина на четвертьфинале престижного рейтингового турнира в Риме в упорной борьбе в двух партиях с равным счетом «6-4» победила немецкую теннисистку Анжелику Кербер.

Таким образом, одесситка вышла в полуфинал первенства.

Отметим, что на сегодняшний день Элина Свитолина занимает четвертое место в мировом рейтинге. Однако теперь она имеет реальный шанс вернуть себе место в первой мировой тройке.