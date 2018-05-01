Еврейский вопрос в кривом зеркале украинского агитпропа

«Можно отказываться признавать этот факт, но антисемитизм в Украине всегда был на бытовом уровне и сейчас на бытовом уровне наблюдается его существенный рост», - пишет политический эксперт Андрей Головачев на своей странице Facebook.

Постсоветская партхозноменклатура никуда не делась, она продолжает властвовать в нашей стране, сумев организовать передачу власти своим детям и внукам. С первых дней независимости Украины она лихорадочно искала идеологическую ширму, за которой было бы удобно строить свой неофеодальный мирок. Такая ширма была найдена – это украинский национализм, который, наряду с западными грантами стал обильно вскармливаться на украденные у народа деньги.

Все бы ничего, но у украинского национализма есть исторически сложившийся «джентельменский набор» склонностей это антисемитизм, русофобия и ненависть к прочим народам, которые в зависимости от местности проживания кажутся националистам препятствием к установлению «украинского порядка».

Русофобия это первое, что привлекало партию украинских начальников в националистах, достаточно вспомнить кучмовский бестселлер «Украина не Россия». Но можно ли удержать непомерно раскормленных и распоясавшихся националистов, к тому же вкусивших безнаказанности, только в рамках поощряемой русофобии? Конечно же нет!

Вот мы и слышим антисемитские призывы «правосечки» Сойкиной в Одессе, нацистский бред украинского консула Василия Марушинца в Гамбурге, мечтающего уничтожить евреев, русских, а если повезет, то и поляков с венграми. Все это звенья одной цепи, многолетней целенаправленной политики украинского государства по отношению к своим гражданам.

Формально у нас действует Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Однако, избирательное правосудие карает исключительно сторонников коммунистической идеи. Неонацистские же происки упорно игнорируются действующей властью и лишь недавно, под давлением международных институтов, в том числе Американского национального Мемориального музея Холокоста, который сделал резкое заявление, осуждающее рост антисемитизма и осудил деятельность Украинского института национальной памяти во главе с Вятровичем, власть, как-то начала реагировать, но вяло, без энтузиазма и огонька!

Вот почему, за последние четыре года, никто не был наказан за преступления на почве антисемитизма. В одном случае личность вандалов была установлена, но и тогда дело не дошло до суда.

Виной всему, как ни странно, официальный украинский агитпроп. С сугубо технической точки зрения украинская пропаганда устроена, как и любая другая – она обозначает повестку, дирижирует спорящими оппонентами и извлекает прибавочную стоимость из «высших ценностей» типа свободы, справедливости и солидарности. Но обслуживая задачу создания из Украины новой антироссии, она попала в западню собственной идеологической шизофрении. Все перемешалось в постмодернистской вакханалии. Термины «жидобандеровец» и «рашист» явственно свидетельствуют о далеко зашедших процессах психического нездоровья людей, на полном серьезе их использующих.

Все, кто занимался проблемой антисемитизма, подчеркивают ее иррациональный характер. Такой же иррациональной является и украинская пропаганда, с одной стороны есть факт победы во Второй мировой войне, с другой стороны, необходимо отпиарить националистические силы, на которых опирается современная украинская бюрократия. Силы же эти, не только духовно, но и на уровне атрибутики откровенно используют символику немецких нацистов.