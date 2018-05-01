В Одессе на Соборной площади прошла акция, посвященная памяти жертв депортации крымско-татарского народа

В ней приняли участие представители крымско-татарской диаспоры Одессы. Под звуки татарской музыки они почтили память погибших в ходе депортации, начавшейся 18 мая 1944 года, выложили свечами карту Украины и выпустили в небо белых голубей.

Отметим, что акция состоялась непродолжительной и весьма немногочисленной.

В ней приняли участие всего несколько десятков человек.

Напомним, однако, что согласно официальному правительственному постановлению от 11 мая 1944 года депортация была связана с тем, что оставшиеся многие в оккупированном Крыму крымские татары активно сотрудничали с нацистами, а многочисленные представители татар служили в войсках вермахта.