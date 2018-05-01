«Черноморец» сохранил шанс остаться в Премьер-лиге

19 мая одесский «Черноморец» одержал принципиально важную для себя победу над «Звездой» из Кировограда.

Точнее, «Черноморцу» важна была не столько победа над «Звездой», сколько в принципе победа: в противном случае «моряки» гарантированно покинули бы футбольную Премьер-лигу Украины, заняв последнюю строчку в турнирной таблице.

Однако гол Третьякова на 57-й минуте матча принёс «Черноморцу» столь необходимую победу. А с учётом того, что второй претендент на вылет, днепродзержинская «Сталь» проиграла львовским «Карпатам», «Черноморец» обгоняет днепродзержинцев и заканчивает сезон на 11 строчке из 12.

Впрочем, угроза вылета из Премьер-лиги до сих пор не миновала: или «Черноморцу», или «Стали» по итогам сезона всё–таки придётся покинуть высший эшелон. То, кто именно это будет, выяснится по итогам переходных матчей с командами Первой лиги.