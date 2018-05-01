КМИС: Более 7% украинцев намереваются уехать из страны в ближайшие шесть месяцев

Более 7% совершеннолетних граждан Украины планируют уехать из страны на новую работу, учёбу или ПМЖ в ближайшие шесть месяцев.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии, который провёл соответствующее исследование с 3 по 20 апреля (были опрошены 4005 респондентов в 110 различных населённых пунктах Украины). По данным социологов, самой популярной страной для возможной эмиграции стала Польша (36%). Далее следуют Чехия и Германия (12 и 11% респондентов соответственно). Россию в качестве своей новой страны назвали 7% опрошенных, а США — 6%. Кроме того, 5 и 3% украинцев планируют уехать в Италию и Канаду, а по 2% — в Венгрию и Францию. Замыкает десятку популярных стран для эмиграции Израиль (1% опрошенных граждан Украины).

Добавим, что люди с высшим образованием более склонны к переезду — 10% респондентов. Что касается возраста участников соцопроса, то среди них оказалось 15% тех, кому ещё не исполнилось 30 лет. Ещё 10% потенциальных мигрантов не старше 44 лет. Также более склонны уехать из Украины жители её западной части (11%). В центральном, южном и восточном регионах этот показатель составляет 6% (меньше всего будущих мигрантов в Донбассе — 2%).