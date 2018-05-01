Для реконструкции оборудования очистки воды Одесскому региону необходимы шестьдесят пять миллионов гривен

Причем срочно! Такую позицию озвучил на заседании комиссии областного совета по ЖКХ директор профильного департамента Антон Шалигайло.
Свою позицию он аргументировал тем, что в целом ряде районов отмечено существенное ухудшение качества воды.
В частности, эта тенденция выявлена в населенных пунктах Ренийского, Ивановского, Арцизского, Саратского, Болградского и Килийского районов.
Причем последним в этом негативном списке знаменитая «Украинская Венеция» – Вилково.
По словам чиновника, причиной тому – именно проблемы с качеством очистки воды.
А поскольку качественная вода является залогом здоровья людей, средства на реконструкцию систем очистки «живительной влаги» нужны как можно скорее.
Отметим, что в начале 2018 года «Инфоксводоканал», используя новейшие японские технологии, провёл исследования проб артезианской воды в пяти бюветах города Одессы. Согласно результатам самая высококачественная вода оказалась в бювете, находящемся на 4-й станции Большого Фонтана рядом со студенческим Храмом Святой мученицы Татианы. Напомним, скважину глубиной свыше 130 метров для источника с водой здесь пробурили в 2005 году.