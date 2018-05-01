В Одесской области совершено очередное преднамеренное убийство с целью ограбления

На сей раз жертвой преступников стала шестидесяти восьми летняя жительница Белгород-Днестровска. Ее тело со следами удушения обнаружено в собственной квартире.

Как показали оперативно-следственные действия, преступление совершил тридцати семи летний ранее судимый житель Белгород-Днестровского района, который привлек к совершению преступления двух парней восемнадцати и семнадцати лет.

По данным ГУНП, целью убийства было ограбление. Но здесь преступников ожидала неудача. Денег у жертвы они так и не нашли. И ценой жизни человека стали немногочисленные украшения, тюнер и мобильный телефон.

В результате оперативных действий все трое задержаны. Начато уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство).

За совершенное преступление задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы, а организатору, возможно, и пожизненное заключение.