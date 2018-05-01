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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одессита забили на смерть из-за случайного конфликта

Категория: Новости


По информации ГУНП, трагедия произошла накануне в Малиновском районе. Там на улице Генерала Петрова, около трех часов ночи в результате спонтанно возникшего конфликта прямо на улице сорока восьми летнего одессита буквально забил незнакомец.

В результате пострадавший всё же смог добраться до своей квартиры, но от полученных травм скончался.

В ходе оперативных мероприятий уже через несколько часов за совершение данного преступления был задержан двадцати одно летний уроженец Любашовского района, который в последнее время проживает в Одессе.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти). За совершенное преступление виновному «светит» лишение свободы на срок до десяти лет.



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