Одессита забили на смерть из-за случайного конфликта

По информации ГУНП, трагедия произошла накануне в Малиновском районе. Там на улице Генерала Петрова, около трех часов ночи в результате спонтанно возникшего конфликта прямо на улице сорока восьми летнего одессита буквально забил незнакомец.

В результате пострадавший всё же смог добраться до своей квартиры, но от полученных травм скончался.

В ходе оперативных мероприятий уже через несколько часов за совершение данного преступления был задержан двадцати одно летний уроженец Любашовского района, который в последнее время проживает в Одессе.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти). За совершенное преступление виновному «светит» лишение свободы на срок до десяти лет.