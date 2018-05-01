Под Одессой взорвался дом

По информации ГСЧС, ЧП произошло в поселке Александровка недалеко от Черноморска.

Взрыв уничтожил несущие конструкции и обвалил крышу в пристройке частного дома. Обломки буквально завалили весь двор.

К счастью, в момент взрыва в доме никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Спасатели разобрали завал. Согласно предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

В разбое завалов участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.