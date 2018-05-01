Новая социальная реклама как метод борьбы с отсутствием общественных туалетов и контроля полиции

Необычная социальная реклама появилась на улицах Одессы: её авторы предлагают горожанам «дотерпеть до дома».

Поза изображённого на рекламе человечка не оставляет сомнений в том, что речь идёт об отправлении физиологических потребностей.

Все мы люди, все мы человеки. Ну, с кем не случалось: приспичило вдруг, а туалета рядом нет.

Но справлять нужду на улицах Европы не рекомендуется. Например, в Германии это может стоить до 225 евро. В карнавальные дни улицы патрулируют специальные контролеры из числа сотрудников управлений правового и общественного порядка, например, тех, кто обычно выдает штрафные квитанции за парковку автомобилей в запрещенных для этого местах. Это помимо полиции.

Во время одного из последних карнавальных сезонов только в Кельне за отправление естественных потребностей на улице было оштрафовано 415 мужчин и 18 женщин. До недавних пор максимальный штраф составлял здесь всего 35 евро, что меньше, чем за безбилетный проезд в городском транспорте. Теперь стандартный штраф повысили в Кельне до 100 евро, а при неблагоприятном стечении обстоятельств он может увеличиться в два раза. Минимальная сумма - 40 евро. Плюс 25 евро - административный сбор.

Размеры этого штрафа определяют муниципальные власти. В Майнце он составляет 75 евро, в Мюнхене - 100 евро. Менее суровые наказания применяют в Берлине - 20 евро. В Ахене, Дюссельдорфе и Мюнстере - по 35 евро.