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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Львовский нардеп Ганна Гопко удивилась, что одесские полицейские отдают приказы по-русски

Категория: Новости / Политика

Львовский нардеп Ганна Гопко удивилась, что одесские полицейские отдают приказы по-русски

Нардеп от «Самопомичи» Ганна Гопко возмутилась «хамским тоном» одесских полицейских, регулирующих дорожное движение в Одессе на русском языке.

Об этом народная избранница, родившаяся во Львовской области и приехавшая в Одессу для участия в вышиванковом шествии, написала на своей страничке в Facebook.

«Новая полиция по–одесски: хамский тон и «какая разница на каком языке». И это на День Европы в городе!» — негодует депутат.

Именно такую реакцию нардепа вызвали действия полиции, сопровождавшей проезд к стадиону «Черноморец» автобус футбольного клуба «Звезда»: команды очистить перекрёсток и пропустить колонну полицейские отдавали именно на русском.



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