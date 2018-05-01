У жителя Александровки изъяли коллекцию сабель

Правоохранители нашли и изъяли набор холодного оружия и боеприпасов у жителя села Александровка Коминтерновского района (переименован в Лиманский) Одесской области.

Как сообщили в районном отделе полиции, мужчина хранил у себя дома патроны, сабли, ножи и корпус гранаты. Все эти опасные предметы были изъяты во время обыска. Правоохранителям мужчина объяснил, что собирал оружие для собственной коллекции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.