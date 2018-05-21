Впервые после трагедии выступил ансамбль «Адель»

На городском конкурсе «Зоряна юність Одеси», который проходил во Дворце культуры с. Авангард, выступила старшая группа детского хореографического ансамбля «Адель». Юные танцовщицы выступили с двумя номерами — «Ассоль» и «Год собаки» и за каждый получили от жюри наивысшую оценку — 15 баллов.

По словам одной из мам выступающих, для детей это стало настоящим праздником души и тела, к которому они готовились и очень ждали.

Напомним, пожар в лагере «Виктория» произошел семь месяцев назад. Тогда погибли три девочки, которые танцевали в «Адели» — 11-летняя Снежана Арпений, 8-летняя София Мазур и 9-летняя Анастасия Кулинич. В лагерь «Виктория» воспитанницы получили путевки в знак поощрения за успешные выступления. Всего же во время пожара в лагере находились 42 ребенка.

В настоящее время открыто два уголовных производства: по ст. 270 УК (Нарушение правил противопожарной безопасности) и по ст. 367 УК (Служебная халатность). Основным виновником трагедии и главным подозреваемым считается директор лагеря «Виктория» Петрос Саркисян. Спустя время, Приморский суд Одесской области отпустил Саркисяна на домашний арест при залоге в 128 тыс. грн.