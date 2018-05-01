Пляжи для инвалидов готовы к эксплуатации. Правда, не полностью. И не все!

О состоянии готовности пляжных зон для людей с ограниченными возможностями докладывал сегодня руководитель КП «Побережье».

По его словам, на 11-й станции Большого фонтана заканчиваются работы по подготовке пляжа. Так, обновлен пандус для съезда к морю, установлены тридцать топчанов в тени и десять в песчаной зоне. Подготовлены специальные туалеты, раздевалки и душевые.

Так же, по его словам, ведутся работы по подготовке участка в «Лузановке». Там обновлена двухсотметровая бетонная полоса для подъезда к топчанам, установлены тридцать шесть топчанов в тени и двадцать – Солнце. Так же подготовлены туалет, раздевалки и душевые.

По словам чиновника, обе пляжные зоны для людей с инвалидностью будут открыты с 1 июня.

Отметим, однако, что о состоянии участка для инвалидов, созданного на пляже «Дельфин», руководитель КП «Побережье» не сказал ни слова.

И никто, ни руководство города, ни присутствовавшие на совещании депутаты горсовета его об этом не спросили!