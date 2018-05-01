С начала весны поблизости от Одессы выявлено пятнадцать масштабных несанкционированных свалок мусора

Автор: Александр Михайлов
Об этом доложил на заседании комиссии облсовета по ЖКХ директор профильного департамента области Антон Шалигайло.
По его словам, такие самовольные полигоны для хранения бытовых отходов выявленвы на территории Беляевского, Лиманского и Раздельнянского районов.
По мнению членов комиссии, одной из причин их появления- проблемы с централизованным вывозом мусора. Поэтому областным властям предложено принять незамедлительные меры к решению этой проблемы. Что же до самих несанкционированных свалок, то информации о них передана областной экологической инспекции.