На освещение лестниц, ведущих к Трассе Здоровья необходимо более полутора миллиона гривен

Об этом доложил на совещании в мэрии директор управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, согласно расчетам КП «Горсвет», работы про обеспечению систем наружного освещения двенадцати лестниц оценены в 1,72 миллиона гривен. Еще примерно столько же необходимо для того, чтобы обеспечить лестницы к морю перилами безопасности.

Соответствующие расчеты уже направлены в профильную комиссию горсовета и в департамент финансов.

Напомним, что по распоряжению городского головы эти работы должны быть выполнены до начала лета.