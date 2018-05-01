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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На освещение лестниц, ведущих к Трассе Здоровья необходимо более полутора миллиона гривен

Категория: Новости


  Об этом доложил на совещании в мэрии директор управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, согласно расчетам КП «Горсвет», работы про обеспечению систем наружного освещения двенадцати лестниц оценены в 1,72 миллиона гривен. Еще примерно столько же необходимо для того, чтобы обеспечить лестницы к морю перилами безопасности.

Соответствующие расчеты уже направлены в профильную комиссию горсовета и в департамент финансов.

Напомним, что по распоряжению городского головы эти работы должны быть выполнены до начала лета.



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