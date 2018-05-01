Сегодня на 6-й станции Большого Фонтана активисты блокировали "Украинскую национальную блокчейн ассоциацию"

Сегодня, 21 мая, в Одессе на 6-ой станции Большого Фонтана общественные активисты проводят акцию протеста против деятельности "Украинской национальной блокчейн ассоциации", которая продает криптовалюту.

Активисты хотят привлечь внимания со стороны властей, чтобы убрать из Одессы финансовую пирамиду Романа Купера "Криптоленд", однако бизнесмены забаррикадировались внутри офиса вместе с охранной фирмой.

Отметим, что между финансовым директором "Украинской национальной блокчейн ассоциации" Романом Купером и главой организации "Рада громадської безпеки" Марком Гордиенко произошел конфликт. По словам Купера, общественник требовал с него "пожертвовать" 50 тысяч гривен на АТО. Гордиенко заявление бизнесмена отрицает и называет его "сепаратистом". Правопорядок вокруг офиса обеспечивают правоохранительные органы.

По последним данным, активисты атаковали офис "УНБА" яйцами и помидорами и призывали Купера "выйти к ним".

Как отмечается, по состоянию на 15:30 за совершение мелкого хулиганства в отдел полиции доставлены три человека. Задержанные будут привлечены к админответственности по ст. 173 КУоАП.