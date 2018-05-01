В Одесской области насчитывается более пяти тысяч детей сирот

На конец 2017-го года в Одесской области насчитывалось 5 тыс. 603 ребенка из числа сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом информирует Главное управление статистики в Одесской области.

В течение прошлого года в Одесской области гражданами Украины было усыновлено 253 сироты и 146 детей, лишенных родительской опеки. Также на 51-го ребенка, проживавшего с одним из родителей, была оформлена процедура усыновления отчимом или удочерения мачехой.

Иностранными гражданами в 2017-м году в Одесской области были усыновлены 56 детей из числа сирот и лишенных родительской опеки.