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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В одной из колоний Одесской области заключенный ранил ножом сотрудника

Категория: Новости

В одной из колоний Одесской области заключенный ранил ножом сотрудника

  В Одессе мужчина, осужденный за убийство, нанес ножевые ранения работнику колонии, в которой отбывал наказание.

По информации отдела коммуникации ГУ НП Украины в Одесской области, происшествие случилось в помещении исправительного учреждения. На почве внезапно возникшей неприязни 41-летний злоумышленник напал на правоохранителя с ножом.

В результате 43-летний сотрудник колонии получил проникающее ранение брюшной полости и печени и был госпитализирован.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Малиновского отдела полиции в помещении, где содержался подозреваемый, было обнаружено предполагаемое орудие преступления – нож со следами крови.

По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Следствие продолжается.


Источник: Odessit.ua



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