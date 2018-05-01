В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа

20 мая 2018 года в Одессе состоялись акции ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который отмечается ежегодно в каждое третье воскресенье мая.

Мероприятия под девизом «100% Жизни — 100% Толерантности» проведены с целью привлечения внимания общественности к проблемам ВИЧ/СПИДа, вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и других социально опасных явлений среди одесситов и формирования в обществе толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.

В Кировском сквере представители Одесского городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и общественных организаций провели уборку территории и высадили цветы возле памятного знака людям, умершим от СПИДа. Также здесь провели ярмарку неправительственных организаций и запуск воздушных шаров в память погибших от СПИДа.

Акция продолжилась на Греческой площади. В знак памяти людей, умерших от СПИДа, участники развернули лоскутные квилты с памятными надписями, запустили в небо красные воздушные шары и развернули большую красную ленту — символ борьбы со СПИДом.

В Одесском городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом пациентов с ВИЧ бесплатно в полном объеме обеспечивают препаратами для антиретровирусной терапии. Для повышения доступности обследования на ВИЧ для одесситов запущен проект по диагностике ВИЧ-инфекции в городских больницах и Центрах первичной медико-санитарной помощи.

В минувшем году Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал Парижскую декларацию, присоединившись к инициативе мэров больших городов мира в преодолении эпидемии СПИДа.