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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа

Категория: Новости

В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа

  20 мая 2018 года в Одессе состоялись акции ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, который отмечается ежегодно в каждое третье воскресенье мая. 

Мероприятия под девизом «100% Жизни — 100% Толерантности» проведены с целью привлечения внимания общественности к проблемам ВИЧ/СПИДа, вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и других социально опасных явлений среди одесситов и формирования в обществе толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. 

В Кировском сквере представители Одесского городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и общественных организаций провели уборку территории и высадили цветы возле памятного знака людям, умершим от СПИДа. Также здесь провели ярмарку неправительственных организаций и запуск воздушных шаров в память погибших от СПИДа. 

Акция продолжилась на Греческой площади. В знак памяти людей, умерших от СПИДа, участники развернули лоскутные квилты с памятными надписями, запустили в небо красные воздушные шары и развернули большую красную ленту — символ борьбы со СПИДом.

В Одесском городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом пациентов с ВИЧ бесплатно в полном объеме обеспечивают препаратами для антиретровирусной терапии. Для повышения доступности обследования на ВИЧ для одесситов запущен проект по диагностике ВИЧ-инфекции в городских больницах и Центрах первичной медико-санитарной помощи. 

В минувшем году Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал Парижскую декларацию, присоединившись к инициативе мэров больших городов мира в преодолении эпидемии СПИДа.

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В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа
В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа
В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа
В Одессе прошла акция посвященная людям умершим от СПИДа
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Источник: Одесский горсовет



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