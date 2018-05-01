Одесситы стали чемпионами мира по таиландскому боксу муэй-тай

20 мая 2018 года в городе Канкун (Мексика) завершился чемпионат мира по таиландскому боксу муэй-тай.
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов в составе 77 команд.
Украина на чемпионате мира по таиландскому боксу муэй-тай была представлена сборной командой, в состав которой вошли также и одесситы.
По результатам соревнований украинские спортсмены завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Из одесситов лучшие результаты показали: Рогава Цотне (+91 кг) – 1 место, Любченко Игорь (63,5 кг) - 1 место и Анатолий Суханов (81 кг) – 3 место.
В целом сборная команда Украины заняла третье общекомандное место.
Уже много лет наши земляки являются одними из сильнейших на планете в данном виде спорта.