Одесситы стали чемпионами мира по таиландскому боксу муэй-тай

20 мая 2018 года в городе Канкун (Мексика) завершился чемпионат мира по таиландскому боксу муэй-тай.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов в составе 77 команд.

Украина на чемпионате мира по таиландскому боксу муэй-тай была представлена сборной командой, в состав которой вошли также и одесситы.

По результатам соревнований украинские спортсмены завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Из одесситов лучшие результаты показали: Рогава Цотне (+91 кг) – 1 место, Любченко Игорь (63,5 кг) - 1 место и Анатолий Суханов (81 кг) – 3 место.

В целом сборная команда Украины заняла третье общекомандное место.

Уже много лет наши земляки являются одними из сильнейших на планете в данном виде спорта.