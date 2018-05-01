Одесских ученых отметили почетными наградами

18 мая 2018 года ко Дню науки в Одесском доме ученых состоялись торжества, на которых присутствовали представители одесских учреждений высшего образования, академических и отраслевых научно-исследовательских заведений.

От имени городской власти ученых поздравил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

Вице-мэр поблагодарил представителей науки Одессы за весомый вклад в развитие отечественной науки, отметив, что в современном мире интеллектуальный ресурс выступает двигателем развития общества и является важнейшим условием формирования конкурентной экономики, способной обеспечить устойчивое развитие государства.

Распоряжением Одесского городского головы за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие науки и внедрение научных достижений отечественной науки в производство, а также по случаю Дня науки Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Благодарность» были награждены:

- Койчева Татьяна Ивановна, проректор по научной работе государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», профессор, доктор педагогических наук;

- Овчарук Валерия Анатольевна, директор гидрометеорологического института Одесского государственного экологического университета, доцент, доктор географических наук.

Почетным знаком отличия Одесского городского головы «Трудовая слава» отмечены:

- Миничева Галина Григорьевна, заместитель директора по научной работе Государственного учреждения «Институт морской биологии НАН Украины», доктор биологических наук, старший научный сотрудник;

- Хуторной Алексей Михайлович, директор Южного научного центра НАН Украины, кандидат химических наук, доцент.

Почетной грамотой исполнительного комитета Одесского городского совета награждены:

- Антощук Светлана Григорьевна, директор учебно-научного института компьютерных систем Одесского национального политехнического университета, профессор кафедры информационных систем, доктор технических наук;

- Бошкова Ирина Леонидовна, профессор кафедры теплоэнергетики и трубопроводного транспорта энергоносителей Одесской национальной академии пищевых технологий, доктор технических наук;

- Ажаман Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой менеджмента и управления проектами Одесской государственной академии строительства и архитектуры, доцент, доктор экономических наук;

- Осипова Татьяна Юрьевна, профессор кафедры педагогики государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», доктор педагогических наук;

- Борзенкова Ольга Дмитриевна, руководитель учебно-методического отдела, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования Одесского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета, кандидат экономических наук.