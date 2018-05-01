Лиха беда начало!

Одесские коммунальщики совместно с сотрудниками департамента муниципальной безопасности демонтировали первый в этом году пляжный комплекс. Им стал комплекс «Икра» на 13-й станции Большого Фонтана.

При этом были не только демонтированы лежаки и зонтики, но и даже снят деревянный настил.

Как сообщил на своей странице вице-мэр Андрей Котляр, «…данный комплекс был построен по договору от 28. 01. 2010 года. Однако благодаря работе прокуратуры и юридического департамента горсовета, 21 ноября 2017 года решением одесского апелляционного хозяйственного суда этот договор был отменен!»

Таким образом, по его словам, «…договор больше не является действующим и арендатор не оплачивает использование территории в бюджет города!»