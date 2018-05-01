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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

22 мая в Одесской области начинается процедура внешнего независимого тестирования знаний

Категория: Новости


Как рассказал руководитель регионального отделения всеукраинского центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов, в нынешнем году тестирование пройдут 20,5 тысяч человек.

Для проведения процедуры оценивания их знаний задействованы по области тридцать семь пунктов, двадцать один из которых находится в Одессе.

В каждом будут дежурить сотрудники полиции, спасатели и медики.

Как особо отметил Анатолий Анисимов, процедура начинается в 11 часов. Однако уже в десять часов пятьдесят минут двери будут закрыты. И те, кто опоздают, допущены не будут и им придется ждать следующего года.

Отметим, что каждому участнику, помимо документов, разрешается иметь при себе только две шариковые ручки с черной пастой и бутылку минеральной воды. Все остальные предметы запрещены!



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