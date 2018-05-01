На юге Одесской области озверевший преступник чуть не убил старушку из-за… двух тысяч гривен

Преступление было совершено в селе Камышовка Измаильского района.

По информации ГУНП, там двадцати шести летний местный житель ночью забрался в дом к старой женщине и стал вымогать у нее деньги. И, не встретив понимания, начал ее зверски избивать. В конечном итоге пострадавшая, буквально теряя сознание от побоев, отдала все сбережения в размере… двух тысяч гривен и золотую цепочку.

С этой «добычей» преступник скрылся, оставив свою жертву в крайне тяжелом состоянии.

Благодаря оперативным действиям полицейские в тот же день установили и задержали злодея. Начато уголовное производство по статье 187 (разбой).

За совершенное преступление ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.