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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесситы с беспрецедентным размахом отметили День Европы

Категория: Новости


Одесситы с беспрецедентным размахом отметили День Европы

Как сообщила в ходе совещания в горсовете директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова, в этом году Одесса в пятнадцатый раз отмечала День Европы.

«В праздничных мероприятиях приняли участие все представители находящегося в Одессе дипломатического корпуса. И, по их мнению, празднования носили беспрецедентный характер».

И, правда, таких событий, как авиа- и парусное шоу в этот день еще не было никогда. А всего торжественные мероприятия проводились на девяти городских площадках.

По ее убеждению, организаторы с поставленной задачей справились прекрасно.

С такой оценкой согласился и председательствующий на совещании первый вице-мэр Анатолий Орловский, который выразил благодарность всем муниципальным структурам, задействованным в организации и проведении праздника!



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