Коллаборант ли ты, если не покупаешь конфеты Roshen?

30 апреля в Украине завершилась АТО и началось проведение Операции Объединенных сил, что с определённой долей вероятности можно рассматривать как стратегию украинской власти по освобождению оккупированных территорий. В этой связи снова стала актуальной так и нереализованная идея принятия закона о коллаборантах, проект которого был зарегистрирован в Верховной Раде ещё в декабре 2017 года группой народных депутатов-«народнофронтовцев». Законопроект №7425, официальное название – «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» имел целью обеспечить безопасность в стране так, чтобы это не нарушило права людей. На деле – расколол украинское сообщество на, условно говоря, жаждущих отмщения и остальных – нас с вами, мои дорогие читатели, которых принятие законопроекта также может затронуть совершенно с неожиданной стороны.

Кого причислят к коллаборантам

Так, например, министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украине для реинтеграции оккупированных территорий просто необходимо будет разработать законодательную базу об амнистии и коллаборационизме:

«Что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции. Это касается обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. Суть очень проста: нам нужно определить, каков уровень согласия. Является степень твоего сотрудничества с оккупационными властями критической, или у тебя были такие обстоятельства, что ты не заслуживаешь осуждения, а в ряде случаев, несмотря на действия, заслуживаешь общественное прощение».

В законопроекте также попытались определить понятие «коллаборант» (от французского collaboration – «сотрудничество»). Это – «лицо, которое сотрудничало или сотрудничает с врагом при осуществлении им агрессивных действий, развертывания вооруженного конфликта против Украины; способствовало или содействует в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывало или оказывает помощь врагу во время подготовки и проведения такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта».

Коллаборантами, среди прочего, будут считаться те, кто получил или использует официальные документы незаконных организаций, кто соглашался на любые другие формы сотрудничества с оккупационной властью.

В международном уголовном законодательстве факт коллаборационизма квалифицируется как тяжкое преступление против собственной страны – государственная измена, поэтому авторы законопроекта предлагают вменять преступникам-коллаборационистам от 12 до 15 лет тюрьмы.

Назад к репрессиям?

Однако сами формулировки в законопроекте настолько сбивчивы, что под статью может попасть практически любой человек.

Согласно вышеупомянутому законопроекту, к сотрудничеству с оккупантами относится не только содействие в совершении враждебных деяний, развитие военного конфликта, активная поддержка самопровозглашенных республик, а также проведение митингов и политических пикетов, «информационно-психологическая война». Под санкцию статьи могут попасть, например, журналисты за «искаженную картину мира». И обычным пользователям за размещение постов в социальных сетях, которые можно трактовать завуалированным призывом к поддержке врага, тоже грозит приговор.

Например, привлечь к уголовной ответственности разрешается лицо, которое высказалось противоположно линии высказываний нынешней политической власти. Поэтому, при определенном желании, любую цитату или высказывание можно посчитать таковыми, которые сыграют на руку оккупантам.

Всех, кто критикует правительство, можно объявить врагом народа, организовать травлю и запретить заниматься определенными видами деятельности. Интересным фактом является и то, что подтверждением коллаборационизма может выступить абсолютно всё. Согласно тексту одной из статей закона, доказательством пособничества врагу могут являться объяснения участников процесса, показания свидетелей, экспертов, специалистов, а также информация из интернета.

Возьмет на себя ответственность за выявление «сомнительных» граждан специально созданная президентом Украины комиссия. Члены комиссии должны иметь высокие профессиональные и моральные качества, а также общественный авторитет. Список полномочий данной комиссии достаточно обширный и внушительный, но что самое главное – то, что необходимостью проверки лица на звание «пособника оккупанту» прикрывают проведение определенных процедур, которые, в той или иной степени, нарушают права человека.

Вот вам, дорогие мои читатели, и готов новый инструмент репрессий. На дворе ХХI век, а нам снова придётся тщательно фильтровать сказанное, и не дай Бог, наше мнение не совпадёт с генеральной линией правящей партии!

Коллаборанты: французский опыт

В обосновании законопроекта написано: «термин коллаборационизм использовался во Франции для определения французов, которые сотрудничали с нацистской оккупационной властью во время Второй мировой войны, и получил распространение в других странах, граждане которых сотрудничали с оккупантами».

Два закона, принятых консультативной ассамблеей Франции 24 августа и 26 сентября 1944 года, действительно устанавливали ответственность тех, кто «оказывая помощь Германии и ее союзникам, угрожал национальному единству, правам и равенству всех французских граждан». Согласно этим законам, к концу войны 3920 человек было казнено (еще около 9000 линчевали без суда), 1500 отправлено на каторгу и 8500 осудили к различным срокам тюремного заключения, 20000 француженок были подвержены публичному позору за «горизонтальный коллаборационизм» (правда, ни одна из них не получила больше восьми суток заключения, их просто брили наголо). Но в 1949 году суды над коллаборационистами прекратились – поскольку де Голль решил, что хватит делить французов на героев и предателей и разделять народ. Около 1000 человек президент Франции после этого помиловал. В 1953 году бывшим коллаборационистам была объявлена амнистия. С тех пор по закону им даже запрещено упоминать об их сотрудничестве с оккупантами. Таким образом, вопрос коллаборационизма был решен окончательно. У Франции осталось только героическое прошлое. Позорные страницы истории были просто вырваны. Единство нации дороже.

В связи с тем, что у нас нет своего де Голля, пример следования французской стратегии борьбы с пособниками оккупантов мне кажется неудачным. Некому у нас, к сожалению, сшивать и объединять ослабленную Украину.

Коллаборанты: австрийский опыт

Восемьдесят лет назад, в марте 1938-го, Гитлер аннексировал Австрию.

Мартовский аншлюс, то есть присоединение Австрии к Германии, сопровождался бурными восторгами толпы, букетами цветов, народным ликованием, демонстративным плебисцитом. Австрийцы тоже считались немцами и полноправными гражданами Рейха, тоже несли военное бремя, тоже служили в вермахте и СС, а каждый шестой из них состоял в НСДАП.

Тем не менее, на Московской конференции 1943-го союзники, преследовавшие собственные политические цели, провозгласили Австрию «первой жертвой Гитлера». Отныне все жители аннексированной страны были пострадавшими от нацизма – подобно чехам или полякам.

Это предопределило судьбу миллионов людей после 1945 года. Любой австриец по умолчанию считался не соучастником гитлеровских преступлений, а потерпевшим. Денацификация в Австрии оказалась недолгой и по большей части символической: обычно люстрируемые нацисты просто переходили из одного ведомства в другое, позволяя руководству отчитаться об успешной чистке.

Через несколько лет всякие преследования прекратились, и бывшие члены НСДАП заняли достойное место в новом австрийском обществе. В австрийской политике действовало негласное джентльменское соглашение: не попрекать оппонентов нацистским прошлым.

Поддерживая официальную «доктрину жертвы», Австрия десятилетиями замалчивала неудобное прошлое. Порой доходило до курьезов.

В 1964 году в Зальцбург прибыла американская съемочная группа, работавшая над легендарным фильмом «Звуки музыки». Хотя действие фильма происходило непосредственно во время аншлюса, городские власти запретили киношникам размещать на домах флаги со свастикой по причине того, что «в Зальцбурге никогда не было нацистов!»

Пригрозив использовать в фильме реальную кинохронику конца тридцатых, американцы все-таки добились своего. Но лента, завоевавшая пять «Оскаров», предсказуемо провалилась в австрийском прокате.

Так что с коллективной расплатой за пособничество оккупанту в Австрии явно не сложилось…

Вынужденная коллаборация

Какой вывод следует из всего вышеизложенного? У истории нет неумолимых и общих для всех законов – у нее есть обстоятельства. И зачастую судьба людей зависит от этих обстоятельств намного больше, чем от их собственных взглядов и поступков.

У вас, как и у меня, мои дорогие читатели, наверняка возникает вопрос – как определить, является ли степень сотрудничества с оккупационными властями критической? Какой уровень коллаборации, например, у директора школы? Или у врача? Вот депутаты фракции «Самопомич» в нынешней Верховной Раде предлагают наказывать работников библиотек и тех, кто работает в детских садах… Если человек работал на заводе и продолжает там работать в наше время, то по этому закону он коллаборационист? Если он занимается уборкой, поддерживает жизнедеятельность территории, привозит хлеб или отвечает за доставку воды – коллаборационист? Хотя людям нужно поставлять воду, нужно производить продовольствие и как-то обеспечивать существование. В Донбассе и Крыму находятся миллионы украинцев и нужно учитывать, что жизнь там продолжается, а значит и продолжается работа для ее обеспечения – функционируют больницы, школы, другие предприятия – нельзя же всех объявлять преступниками.

К каждому случаю нужно подходить индивидуально, в зависимости от обстоятельств. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины – вина устанавливается исключительно приговором суда.