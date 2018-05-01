Вот так находка: обнаружены таинственные… бункеры

В Одесской области, на территории Национального природного парка (НПП) «Тузловские лиманы» обнаружена достаточно уникальная находка, о которой сообщил на своей странице в Facebook и.о. руководителя парка Иван Русев.

А все дело в том, что ученые НПП «Тузловские лиманы», обследуя песчаную пересыпь, совершенно случайно наткнулись на два огромных бункера, построенных (предположительно) для хранения контрабанды.

Они были столь тщательно присыпаны песком, что отыскать их мог только человек, знающий, где они расположены.

«Море всегда преподносит сюрпризы. Вот и на этот раз, обследуя заповедную зону песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы», группа ученых нацпарка наткнулась на бункер на 9 км песчаной пересыпи — там, где начинается заповедная зона парка. Один из бункеров был поврежден мощной морской волной, а второй имел приоткрытую крышку. Бункеры до этого момента тщательно были засыпаны песком и человеку, не сведущему в этом, вообще не догадаться. Их было два, один 2,5 м на 7 м, второй — 3,2 м на 10 м. Высота их до 2-х метров. Не раз я слышал о контрабанде сигарет крупными партиями в экономической зоне Черного моря… Однако никогда не замечал каких-то признаков, а тут!.. Построены бункеры, судя по состоянию досок, еще до моего прихода в нацпарк, т.е. еще до 2015 года… Возможно, это резервные хранилища контрабандного товара, на случай облавы. Составлен Акт. Служба охраны нацпарка делает заявление в полицию», — сообщает Иван Русев.

Кстати, в нашем одесском Музее контрабанды имеется макет «уникального», нет, на сей раз не бункера, а тоннеля Ужгород-Словения, вошедшего в историю «контрабандного дела». Несколько лет назад окончился суд над группой контрабандистов, орудовавшей в Ужгороде. Там, на окраине, как рассказал директор Музея Александр Отдельнов, «на последней улице города, в последнем доме», благополучно и располагался подземный тоннель Ужгород-Словения, по которому в течение около 8 (!) лет совершенно свободно и безнаказанно туда-сюда сновали 15 вагонеток с контрабандными сигаретами. Говорят, даже видавшие виды представители правоохранительных органов были поражены масштабами отлично поставленного «дела»…

— Этот случай стал одним из самых беспрецедентных в истории современной контрабанды, — рассказал тогда изготовивший макет этого тоннеля Сергей Торпиль. — Макет такого уникального «метро» я с удовольствием изготовил и передал музею.