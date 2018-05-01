Улица Гоголя в последнее время становится все более «несчастливой». Один дом самого Гоголя (так он именуется, потому что писатель в нем прожил некоторое время) чего стоит! Впрочем, забором окружен не только этот дом на небольшой улочке в исторической части города, но и другие. Как-то сложно ее назвать сегодня привлекательной для туристов (впрочем, и для самих одесситов). Кстати, и обновленные в 2016 году знаменитые одесские атланты на ул. Гоголя тоже уже осыпаются: посмотрите на их ноги – сразу головой закачаете.

Не знаю, может именно потому именно здесь, на «увядающей» на сегодняшний день улице, в доме № 6 появился целый «поселок» из почти трехсот… домиков счастья.

Как вы догадались, это очередной одесский арт-проект, именуемый «Точка счастья». Домики словно слились в своем счастливом стремлении к реализации известного посыла «И будет вам счастье». Кстати, именно поэтому общая картина «поселка» – в форме сердца.

Домики разноцветные, самых причудливых форм, и, как говорит автор этого проекта Анна Мамонтова, «приходите в гости и оставляйте свою счастливую надпись на домике. Тут живет счастливая семья Васичкиных, например. Или, может быть, тут живет Любовь Саши и Маши… Мы придумали себе образ, что каждый Домик – это своего рода маячок… И когда их станет много-много, в каждом доме, они все будут соединяться невидимыми волнами – волнами положительной энергии, волнами любви и счастья, и всего этого добра станет в мире намного больше… Делайте Все С Любовью – и будет Вам Счастье».

Кстати, надписи на домиках уже появились. Многие одесситы поторопились в этот одесский дворик, чтобы отметиться на одном из домиков «Точки счастья».

Некоторые надписи на новых счастливых домишках – это пожелания мира, счастья и добра всем одесситам, другие более конкретны: люди пишут, что это «исключительно» тот самый дом, где проживает именно их семья.

Ну а пока улица Гоголя изо всех сил стремится к счастью, в другом конце города, а именно – в парке Победы, ожил еще один образ, мечтающий об этом же. Это Русалочка. Вы ее не помните? Не очень-то и удивительно. Даже те, кто здесь часто гулял, с недоумением посматривал на «нечто лежащее». А между тем, это всего лишь был давно не работающий фонтан «Русалочка».

Так вот, наша чисто одесская «дива» теперь зажила новой жизнью. Да так, что снова начала мечтать о счастливых переменах, как и была задумана изначально: она опять смотрит на струи переливающейся водички, что создает образ, настраивающий на позитив.

Долгие годы наша Русалочка была просто «страшноватенькой» (и никаким не фонтаном). На то была причина: оказывается, этот бывший фонтан был долгое время бесхозным, и только в марте 2016 года его перевели на баланс КП «Сервисный центр».

Теперь же рабочие отремонтировали чашу фонтана, установили новое насосное оборудование, системы фильтрации воды, а также форсунки в чаше фонтана, которых ранее вообще не было. И вот вам результат: мечтающая Русалочка стала еще одним украшением парка. Фонтан уже работает, радует одесситов. Дождалась одесская Русалочка своего счастья!

И кстати, самое время предупредить: никогда не пытайтесь умыться или искупаться ни в этом, ни в любом другом городском фонтане. Вода в фонтанах обрабатывается специальными, опасными для здоровья, реагентами. Это делается для того, чтобы они не «зацвели».

В общем, любуйтесь, наслаждайтесь и не пытайтесь «воспользоваться» фонтанной водой ни для себя, ни для ваших домашних питомцев.

И будет вам счастье!