Мнения экспертов: «Последний День Победы этой власти»

Несмотря на дискредитацию Дня Победы, на вероятные провокации и возможные атаки на праздничные шествия, тысячи людей в Украине приняли участие в праздновании 9 мая. Только в Киеве, по разным оценкам, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие от 50 до 100 тысяч человек, хотя Петр Порошенко и приравнял эту акцию к гибридной войне, уехав в этот день из страны. Даже во Львове люди пришли к Мемориалу памяти с портретами своих дедов.

Триумф Победы

День Победы в Украине в этом году отметили с неожиданным размахом. На территории Украины в различных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Великой Победы, приняли участие более 365 тысяч человек. Данные о празднующих 9 мая по всей стране украинским СМИ озвучил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой. Кроме того, телеканал «Интер» заявил, что в целом стал лидером по пересмотру эфиров 9 мая. Его посмотрели более 13 млн зрителей. Концерт к 9 мая на телеканале «Интер» в Украине посмотрело более 7 млн зрителей, сообщает пресс-служба телеканала. Ведущие концерта Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений относительно не только Дня Победы, но и процесса декоммунизации в Украине, сопряженного с переименованием улиц, а также о факельных маршах: «8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков – это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», – декламируют ведущие праздничного концерта.

Устали бояться

«У людей уже закончилось терпение бояться – они выходят на улицы и откровенно заявляют свою позицию. Ни власть, ни радикалы так и не смогли запугать украинцев. Человеческая психология так устроена, что долго бояться человек не может. Рано или поздно организм устает и отвечает на постоянную тревогу. Так не может долго бояться и общество, на которое в течение четырех лет давили, насилуя и заставляя изменить свои ценности, культуру, переписать историю и перечеркнуть память, навязывая ложные ценности и трактовки истории», – написал известный журналист Евгений Стримов. «День Победы в Украине в 2018 году показал, что поменять название улиц можно, а состояние умов большинства – нельзя. Почти по всей стране 9 мая прошли марши и шествия в память о победителях. Десятки тысяч людей в Киеве, около 15 тысяч – в Харькове, Одессе, Запорожье. Люди приходили с цветами, портретами погибших в Великую Отечественную родственников. Приходили целыми семьями и поздравляли друг друга. Конечно, все это под неусыпным присмотром радикалов-националистов, которые обещали «не допустить шествия «Бессмертного полка». Но не допустить у них не получилось. На этот раз действительно четко и грамотно сработали правоохранители: предупреждали стычки и конфликты или оперативно их гасили. Благодаря этому митинги и шествия прошли хоть и с тревогой, но достаточно спокойно. А главное, чувствовалось, что люди просто устали бояться. Им надоело, что агрессивное меньшинство решает, на каком языке им разговаривать, какие праздники отмечать, какие фильмы и концерты смотреть. Это ярко проявлялось во время шествия в Киеве, где радикалов быстро ставили на место. Было заметно, что националисты потеряли моральное право чувствовать себя хозяевами положения и на глазах маргинализируются. Два-три года назад в лица участникам праздничного марша кричали о «продажности Кремлю», называли «агентами Путина», «пятой колонной». В течение последних лет радикалы были неформальной группой поддержки власти. И каков итог? Война в Донбассе стала источником обогащения для высших чиновников, товарооборот с Россией постоянно растет, а в пугалки про Путина уже давно никто не верит. Потому и остаются радикалам «атаки зеленкой» и провокации в адрес участников акций 9 Мая. Для другого у них не хватает сил. А простые украинцы, сохранившие верность своему прошлому и памяти, вышли на митинги и высказали позицию, несмотря на запреты и гонения, на запугивания и преследования», – пояснил Евгений Стримов.

Настоящих буйных мало

Вместе с тем, директор Института анализа и менеджмента политики политолог Руслан Бортник обращает внимание, что «протестный электорат сегодня не имеет личности лидера. С одной стороны, отсутствие лидера – это слабость прошедших мероприятий. С другой – их сила. Поскольку любой из возможных лидеров сразу же попал бы под прессинг радикалов и государства. Размытость, народность и самоорганизованность этого протеста не только усложняет попытки его подавления, дискредитации, но и усиливает протесты. Из тех, кто вышел на празднования, 90 процентов – это оппоненты власти. Большинство из этих людей будет голосовать за «Оппозиционный блок», «За життя» или другие оппозиционные партии», – говорит Бортник. По его словам, «прежние лидеры потенциально не способны возглавить этот процесс. К ним нет доверия. Тем не менее, нельзя исключать того, что эта среда может сгенерировать новых лидеров – новых Ярошей, только слева. Это вполне возможно ближе к концу нынешнего политического цикла, в следующем цикле, когда давление государства на этот фланг ослабнет», – резюмировал Бортник.

Скрытый протест: конец политического цикла

«День Победы показал, что историческая память не задавлена, несмотря на все попытки, на системную работу в том направлении, чтобы добиться изменения нашего главного культурного кода. Что историческая память жива, что 9 мая для миллионов украинцев остается исторической датой и остается Днем Победы в Великой Отечественной войне», – напомнил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Такое же мнение высказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «И власть сегодня меняет свою стратегию с попыток запретить День Победы на попытки трансформировать, модифицировать 9 мая, перевести его в 8-ое, сделать это Днем примирения непонятно с кем», – пояснил эксперт. «Этот День Победы был примечателен в том числе тем, что позволяли себе украинские СМИ – в позитивном ключе подчеркнул Бортник: многие из них позволили себе риторику, которую нельзя было услышать в 2014-17 году. Чувствуется завершение политического цикла, ослабление возможностей власти. Очевидно чувствуется падение авторитета власти в глазах силовиков, ключевых политических групп, что отображается во все более неприкрытой форме протестов против гуманитарной политики этой власти», – заявил политолог.

9 мая: «свои» и «чужие»

«Преодолеть раскол в обществе по вопросам истории можно, только если власть будет контролировать силовой ресурс», – считает политолог Михаил Погребинский. «Пока же, уверен он, власть сама ведет себя как радикалы и бандиты, нападающие на граждан на улицах. Ежегодно 9 мая обнажает раскол в украинском обществе. А с 2014 года появилась неофициальная «правильная», поддерживаемая властью позиция по Дню Победы. Социологические исследования показывают, что для абсолютного большинства украинских граждан 9 мая остается одним из самых важных праздников. Все попытки его дискредитировать, как-то принизить значимость, пока оказываются неудачными. Как неудачными оказываются попытки изменить у людей язык общения. Они вынуждены, в некоторых случаях, когда они обязаны по работе, переходить на неродной им язык. А дома, по данным опросов, – 87% населения говорят на русском. Аналогичная ситуация – с 9 мая. И все попытки идеологов украинского режима, украинского национализма, таких как Вятрович, рассказывающих всякие басни, рассчитаны на идиотов. И этих идиотов – немного. Они это глотают, и главное, что для них никакая аргументация не нужна. Они понимают, что тут есть «свои» и есть «чужие». Вот «свои» – для кого Бандера герой. А остальные, кто так не считает – враги и «чужие». Но количество людей, пораженных этой идеологией, достаточно ничтожно. Хотя происходит деформация исторического понимания того, что происходило во время Великой Отечественной войны, ввиду того, что дети учатся по пропагандистским учебникам, а не настоящей истории, конечно, со временем внушают людям ложное представление об истории, стране, людях и самих себе. А пока что для большинства людей 9 мая – это настоящий праздник, праздник победы над фашизмом. Победы, для которой положили свои жизни миллионы украинских граждан. Они запуганы тем, что власть действует в духе этих хулиганов и бандитов. Она их не наказывает, игнорирует всякие обращения за помощью. Конечно, эта ситуация влияет на людей. Но в этом есть какие-то пределы. Поскольку сегодня 75% украинских граждан считают, что страну ведут не туда, в неправильном направлении, уровень доверия к представителям власти – уже вблизи плинтуса. Вот когда он достигнет плинтуса окончательно, это может привести к некому перелому», – сказал Михаил Погребинский.