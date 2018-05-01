Феномен Праздника как демонстрация системы ценностей ВИДЕО

«Миллионы вышли поклониться памятникам и могилам Освободителей. 13 миллионов провели День Победы с телеканалом «Интер»! И смешно пытаться выставить их «агентами» и «непатриотами». Это не просто празднование! Это Сопротивление! Сопротивление здоровых, умных, сильных, помнящих! Это и есть Украина!», – констатировала юрист Елена Лукаш на своей странице в Facebook по поводу мероприятий по случаю празднования Дня Победы в Великой отечественной войне 9 мая 2018 года. «В отличие от переполненных площадей во время празднования Дня Победы, общество полностью проигнорировало навязанный властью так называемый «День примирения» 8 мая. Юбер-аллесы (от нем.: uber alles, укр.: понад-усє'ры) выглядят приунывшими развалинами. Нелегко им, их не только не боятся, а презирают. Да и рейтинг приближается к отрицательному значению. Пусты были площади страны в день их «примирения и скорби». Не приживаются навязанные ими ценности. Никак», – отметила Лукаш.

Праздник с точки зрения социологии культуры

Казимеж Жигульский, известный польский социолог и культуролог из Института философии и социологии Польской академии наук, министр культуры ПНР в 1980-х гг., в своей известной книге «Праздник и культура» писал: «Праздник является той фазой общественной жизни, в которой с особой наглядностью выявляются ее механизмы, в первую очередь – система ценностей», которые «играют роль общественных стабилизаторов, дают прочную опору, как отдельным личностям, так и общностям, предоставляют им возможность выбора и оценки собственных действий, помогают ориентироваться в действительности, оказываются фундаментальным каркасом формирования личности. Общая система ценностей составляет основу взаимопонимания между людьми, установление постоянных связей, разрешения конфликтов. Праздник может возникнуть только там, где существуют постоянные культурные связи между людьми. Совместное празднование, в свою очередь, эти связи необычайно укрепляет. В Древней Греции в V в. до н.э. Геродот, именуемый потомками отцом истории, считал общие праздники третьим, наряду с расой и языком, элементом, обуславливающим чувство единства всех греков». Праздник позволяет нам одновременно рассматривать в единстве не только элементы культуры, постоянно транслируемые традицией, но и возобновляемые в каждом поколении, а также новые ее элементы в нынешнюю эпоху, с ее тенденциями, стремлениями и проблемами.

Теория иерархии ценностей Макса Шелера

Великий немецкий философ, основатель науки о ценностях – аксиологии – Макс Шелер (1874 – 1928) разработал свое учение о ценностном мире, его иерархии, порядке ценностей, в своей работе «Формализм в этике и материальная этика ценностей». По М. Шелеру, «ценности являются осязаемыми феноменами и даны a priori (до опыта – лат.: априорность – самоданность, врожденность). Например, чувство любви раскрывает, обнаруживает ценности в той мере, в какой любовь открывает человеку бытие ценностей. Кроме того, ценности не существуют где-то отдельно от мира и от своих носителей: они образуют область «материального априори». Это означает, что культурные ценности всегда духовно независимы от объектов, которые могут нести в себе эти ценности; ценности святого, например, всегда остаются высшими ценностями, независимо от своих носителей. Независимость ценностного мира опирается на формальные сущностные связи, которые сами «независимы от всех видов ценностей, ценностных качеств, и от идеи «носителя ценностей», которые коренятся в сущности ценности». Это некоторые положения, по которым ценности могут только лишь восприниматься личностью как субъектом ценностного познания – акта «предпочтения», но, тем не менее, не зависят от личности.

Оrdo amoris как ядро системы ценностей

Шелер в своей работе «Оrdo amoris» вводит понятие порядка любви и ненависти, который он, следуя Св.Августину, назвал ordo amoris: «Я пребываю в неизмеримом мире чувственных и духовных объектов, которые приводят в непрестанное движение мое сердце и страсти. Я знаю, что от этого движения моего сердца, от его игры, зависят и предметы, входящие в мое воспринимающее и мыслительное познание, как и все то, что я волю, избираю, делаю, совершаю, исполняю. Отсюда для меня следует, что всякого рода правильность или ложность, извращенность моего образа жизни будет определяться тем, имеется ли объективно правильный порядок этих движений моей любви и ненависти, расположения и нерасположения, всех моих интересов к вещам этого мира и могу ли я запечатлеть в своей душе этот «ordo amoris». Исследую ли я индивида, историческую эпоху, семью, народ, нацию или любые иные социоисторические единства на предмет их интимнейшей сущности, самым глубоким образом познаю и пойму ее тогда, когда познаю всегда неким образом расчлененную систему ее фактических ценностных оценок и ценностных предпочтений. Эту систему я называю этосом этого субъекта. А подлинная сердцевина этого этоса – это порядок любви и ненависти – ordo amoris, т.е. форма строения этих господствующих и преобладающих страстей, прежде всего – в том слое, который стал образцом. Мировоззрением, поступками и действиями субъекта всегда правит также и эта система. Итак, все то в человеке или в группе, что мы познаем как морально важное, непременно должно быть – сколько бы ни понадобилось опосредований – сведено к особого рода строению его актов и потенций любви и ненависти: господствующему над ними, выражающемуся во всех движениях ordo amoris. Кто узнал ordo amoris человека, тот узнал и его самого. Для человека, как морального субъекта, ordo amoris – то же самое, что формула кристалла для кристалла, Кто знает ordo amoris человека, тот прозревает его так глубоко, как только возможно, тот за всем эмпирическим многообразием, сложностью, видит всегда простые основные черты его душевного склада, который куда более заслуживает называться сердцевиной человека как существа духовного, чем познание и воление. Кто знает ordo amoris, тот владеет духовной схемой, тем первоистоком, который тайно питает все, исходящее от этого человека.

Праздники 9 мая и 8 мая как проявление двух непримиримых ordo amoris

Сегодня в украинском обществе волею судеб противопоставлены носители двух противоположных систем ценностей, олицетворяющихся праздниками 8 и 9 мая. Их характеризует два противоположных порядка любви и ненависти (ordo amoris): одни ненавидят то, что любят другие, и наоборот! Свидомые последователи секты «скорбников и примиренников 8 мая» – это жертвы зомбирования машиной пропаганды, готовые безрассудно отречься от своей памяти и своей Великой истории, всего здравого, во имя каких-то новых языческих божеств типа «Евроiнтеграцiя» или «Революцiя гiдностi». Их ordo amoris – любить все, как и они сами, убого мистечковое, лишь бы оно было выряжено в национальные тряпки, и ненавидеть, презирать все русское, «москальское». Они кричат «Слава!» своим «героям», незаметно вложив совершенно чуждые смыслы и ценности в само это понятие! Героями для них являются бандеровские недобитки из УПА, которые убивали своих же украинцев, а не парни, которым не было и 20-ти, бежавшие под нацистские танки под Сталинградом – подлинные герои. Это тот самый нацизм, который не до конца победила Советская власть в лице Никиты Хрущева, который амнистировал в 1955 г. всех оставшихся в живых военных преступников. Сегодня это – поддерживаемая властью кучка оголтелых отщепенцев-маргиналов – одержимых неудачников, продавших душу олигархам. Но это еще и гнилая прозападная украинская интеллигенция, которая решила бежать впереди националистического паровоза и нацепила красные маки еще до того, как это стало государственной символикой. Молодежь, которую оболванила пропаганда, и у которой нет ничего за душой, чтобы противостоять ей, теперь – «эуропэйци», не ведая, что их в очередной раз (первый – в 2004-м) «тупо киданули», использовав, чтобы прийти к власти. Их дутая система ложных ценностей лопнула как мыльный пузырь, и многие из них с горьким разочарованием это начинают осознавать. Наблюдатели в один голос отмечают, что день 9 мая в этом году носил переломный характер, пройдена точка невозврата: власть оторопела от такого количества украинцев, которые, несмотря на ураганные потоки нацистской пропаганды со всех правительственных СМИ, бесстрашно вышли в этот день открыто продемонстрировать приверженность тем ценностям, которые олицетворяют День Победы. Пропаганда и запугивания не сработали, но наоборот, люди просто устали бояться, перестали дрожать от страха перед марионеточным режимом, который открыто прославляет нацистских преступников и коллаборационистов, стараясь взять таким образом безумный реванш в проигранной нацистами Великой Отечественной войне. Им ненавистна сама память о той Победе, подобно тому, как у бесов вызывает панический ужас одно упоминание о Крови Христа на Голгофе! Они хотят стереть из памяти своей декоммунизацией сам факт существования СССР, который долгое время был сильнее их. Ценности 9 мая – это самые святые, высшие ценности любого психически здорового человека, живущего на постсоветском пространстве. Гордость за мужество дедов и прадедов, Победа над нацистской чумой, словом, День Победы именно в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (!) – смысло-жизненное ядро системо-ценностно-образующих интенций личности, и его хотели у нас отнять. Отнять – значит уничтожить нас самих! Не получилось! 9 мая 2018 г. это показало. Вообще говоря, навязать чуждую систему ценностей ЦЕЛОМУ НАРОДУ – не так легко! На это нужны десятки лет и не одно поколение. За 4 года постмайданная власть получила только прямо противоположный эффект, нежели тот, на который она рассчитывала!

Итоги

Чем больше дискредитируется День Победы, тем больше людей выходят на его празднование! Эксперимент, который ставила над нами постмайданная власть последние 4 года, обанкротился! Он имел целью генетически вывести из нас новую породу людей – антирусских украинцев. Эти горе-генетики из Вашингтона решили одурачить нас своими масонскими сказками, думая, что мы такие же примитивные, как и они сами. Они обрушили нам в сознание мегатонны психовирусов – разные идеологические химикалии и прочие «гадости» о нашей истории, нашей идентичности, нашей Победе, запугивая нас, силясь превратить нас в таких же одержимых, как и они. Но – дудки! Ничего не вышло! Люди продолжают помнить подвиг своих дедов, и никакая националистическая блевотина этого не сможет замарать!