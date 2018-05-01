Неслыханная «щедрость» госчиновников

Кабинет министров утвердил перечень объектов приватизации в 2018 году. В него включены 26 государственных предприятий. В их числе такие известные объекты, как «Турбоатом», Одесский припортовый завод, ряд облэнерго. Одесский припортовый завод усилиями приватизаторов подешевел в 10 раз. В свое время его стартовая цена составляла 1,5 миллиарда долларов США. Теперь же стартовая цена этого объекта опустилась до 500 миллионов гривен. Цена Одесского припортового завода постоянно снижается, видимо, в интересах Петра Порошенко. Ведь беглый народный депутат Александр Онищенко недавно рассказал в телеэфире, что именно Порошенко нацелился на этот объект. ОПЗ недавно остановлен по причине отсутствия газа. Но газ может организовать олигарх Дмитрий Фирташ. Или Игорь Коломойский, который в свое время тоже претендовал на Одесский припортовый завод.

Премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что правительство намерено привлечь инвестиции. Возможно, в числе инвесторов окажутся и покупатели вынесенных на приватизацию государственных объектов. Только в условиях войны и бешеной коррупции с инвестициями в Украину никто не придет. И тем более в такое время никто не продает государственные объекты, как это делают украинские чиновники. Эксперты считают, что золотое время, когда можно было с выгодой продать Одесский припортовый завод, ушло с тех пор, когда Российская Федерация организовала перевалку аммиака в Новороссийске. И порт Одессы теперь России не нужен.

В условиях приватизационного конкурса оговорено неучастие страны-агрессора. Но россияне могут действовать через посредников. Как и наши олигархи постараются подтянуть свои «кровные» из оффшоров.

На те же облэнерго претендуют украинские олигархи Ахметов и Коломойский, а также люди из окружения президента Петра Порошенко. Исполняющий обязанности главы фонда Госимущества

Турубаров говорит, что подготовка к конкурсу займет несколько месяцев. И объекты будут выставлены на торги не ранее осени. В 2018 году фонд Госимущества планирует выручить за гособъекты 22,5 млрд. гривен. В прошлом году наши приватизаторы планировали получить доход в 17 млрд. гривен, но им пришлось удовлетвориться только 500 млн. гривен. И нынешний год не очень благоприятный для приватизации. Но Международный Валютный Фонд требует от Украины провести приватизацию государственной собственности. Перед выборами Владимир Гройсман хочет быть добрым перед электоратом. Но, как видим, за счет Международного Валютного Фонда, а точнее за деньги самих украинцев.