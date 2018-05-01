Объекты повышенной опасности

Гонки за клиентами

Так случилось, что нас, пассажиров городского транспорта, дельцы-перевозчики в начале 90-х годов поставили перед фактом: хотите ехать – садитесь в микроавтобусы, а по нынешнему понятию – в маршрутки. Постепенно с улиц вытеснили большие автобусы. Помните, как вам приходилось добираться на поселок Котовского или на Черемушки? В центре города на Греческой площади вы могли сесть в большой автобус, и по расписанию он отправлялся по заданному маршруту. Удобно и просторно в салоне. Да, так было. Было, да сплыло…

Автопревозчики поняли, что большие автобусы, задействованные на многокилометровых городских маршрутах, нередко курируют с небольшим количеством пассажиров, которые размещаются на сидениях, а проходы остаются пустыми. Нет, решили они, так не выгодно. И начали массово списывать большие автобусы, аргументируя это тем, что в настоящее время нет возможности их содержать, а особенно ремонтировать, так как они в основном изготовлены в других странах. Вместо больших автобусов предложили микроавтобусы. Они, мол, более подвижны и меньше занимают места на городских улицах, что не так сильно усложняет движение транспорта. Вот так и пришло время, когда нас всех пересадили в эти небольшие виды транспорта. Сначала автоперевозчики закупали бывшие в эксплуатации микроавтобусы за границей. Зачастую это были грузовые закрытые фургоны, которые наши умельцы переделывали под пассажирские автобусы. Это были неудобные, тесные маршрутки, в которых всего 18 – 20 мест для сидения, зато стоячих можно втиснуть, как сельдей в бочке. Зато водитель, а вместе с ним и владелец автопредприятия, радовались тому, что транспорт используется эффективно. А что пассажирам неудобно, это их проблема. Не хотят, пусть не едут. А куда они денутся, когда в городе альтернативного пассажирского транспорта нет, его монополизировал частный перевозчик? Разве что такси. Но это только для крутых горожан, а для простых граждан они не по карману.

Вот так украинские перевозчики поставили все население перед фактом – ездить можно только в маршрутках. При этом никто не думает об улучшении сервиса для людей, главное – как можно больше затолкать пассажиров в салон, а что в нем тесно, порой невыносимо жарко, это не беда. Как– то довезем, и чем больше людей в салоне, тем больше выручка, ведь в этом основной смысл работы частного извозчика.

И вот что вызывает возмущения у горожан, которым часто приходится пользоваться услугами транспорта. В последнее время цена проезда растет, а удобства при этом постоянно ухудшаются. В настоящее время Одесса является лидером в Украине по стоимости проезда в общественном транспорте. Автоперевозчики свои требования повышения цен объясняют тем, что стоимость горюче-смазочных материалов и запасных частей растет, в связи с этим увеличивается себестоимость эксплуатации автотранспорта. Но возникает вопрос: разве в Киеве, Львове, Херсоне и других регионах затраты ниже? Но там цены на таких же маршрутках ниже, чем у нас. На этот вопрос никто не дает ответа, в том числе и депутаты городского совета, которые постоянно удовлетворяют требования автоперевозчиков. А прочему бы и нет: ведь редко кто из народных избранников добирается утром на работу в переполненных маршрутках.

Гонки за пассажиром

С целью изучить работу автоперевозчиков в городе я решил совершить несколько поездок в маршрутках. Утром на конечной остановке, хотя людей еще мало, но на стоянке уже образовалась очередь маршруток. Кому подошла очередь, подруливает к остановке, пассажиры занимают места. Вначале салон полупустой, хорошо и просторно. Но проезжаем одну, втору, третью остановки – места для сидения все заняты, и начинается заполнение пространства теми, кто должен стоять. Дальше – больше пассажиров, а мест в салоне мало. Но водитель все равно продолжает принимать пассажиров. И вдруг машина резко набирает скорость, от неожиданности вся громада людей общим валом начала падать назад. Благо дело, в салоне было столько людей, что массового падения не произошло. Оказывается, водитель маршрутки решил обогнать конкурента на отрезке к очередной остановке. А чрез несколько минут машина резко свернула вправо, что тоже вызвало новую волну среди пассажиров. И через мгновение машина остановилась. Как выяснилось, в это время на обочине дороги стоял человек и показывал знак рукой – подвезите. И хотя салон был переполнен, водитель в погоне за выручкой сделал остановку. При этом подрезал движущуюся справа автомашину, превысил скорость. А ведь по новым требованиям в населенных пунктах скорость не должна превышать 50 километров в час. Но что водителям маршруток правила, когда есть возможность больше заработать. Да и следить за порядком на дорогах почти некому. После расформирования ГАИ все заметили, как ослаб контроль за работой автотранспорта.

Бесконтрольность денежных потоков

Одесса – миллионный город, а это значит, что здесь ежедневно многие десятки и сотни тысяч людей пользуются услугами городского автотранспорта. А учета количества людей, которые воспользовались услугами транспорта, нет. Билеты никто не выдает и не требует, а это значит, что контроля не может быть. Лишь водитель маршрутки определяет в конце дня, сколько отдать выручки хозяину, а сколько оставить себе за риск на дороге. Отсутствие учета денежных потоков на автотранспорте, естественно, не дает возможности фискальным органам правильно взыскивать налоги. Очевидно, что такое положение выгодно для всех сторон. Бесконтрольность порождает коррупцию.

Мне приходилось бывать в других странах и пользоваться услугами местного транспорта. В европейских странах, например, в Германии. Вы приходите на автобусную остановку, здесь вы можете отдохнуть в ожидании автобуса, а не маршрутки-душегубки, как у нас. На остановке висит расписание движения автобусов. И, будьте уверены, он прибудет точно минута в минуту. В чистом, просторном салоне вы спокойно доберетесь к месту назначения. Без билета проехать никому не удастся. А если кто словчит, это ему может обойтись в солидную сумму штрафа.

У нас в Одессе, слава Богу и мэрии города, на большинстве остановок есть приличные оборудованные места для ожидания. А вот расписания движения транспорта нет. Да и кому это нужно? Тогда ведь придется курсировать по городу с непереполнеными салонами. А это значит – потерять часть дохода. Очевидно, потому в Украине с такой неохотой решают применить электронные билеты, которые дали бы возможность точно определить пассажиропоток каждой маршрутки и в городе в целом. Тогда вполне законно можно обосновать каждое повышение цен за проезд в общественном транспорте.