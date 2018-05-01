Вознесение Господне: значение и традиции праздника

Вознесение Господне – подвижный двунадесятый праздник, совершаемый в сороковой день после Пасхи, то есть он всегда бывает в четверг шестой недели после Пасхи. В этот день вспоминается, как после воскресения Иисус Христос привел своих учеников на Елеонскую гору и вознесся на небо, а также дал обещание о Своем втором пришествии. «Днесь от горы Масличныявознесеся во славе». Это настолько важное событие, что в православном Символе Веры оно упоминается вслед за Воскресением Христовым.

Событие праздника

После своего Воскресения Господь многократно являлся своим ученикам. Об этом повествуют все евангелисты. О событиях после Пасхи и Вознесении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа рассказано в заключительных главах двух Евангелий: от Марка (Мк. 16:19-20) и от Луки (Лк. 24:50-53). Об этом говорится и в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой:

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием». (Деян. 1:1-11).

Господь Исус Христос вознесся на небо на глазах Пресвятой Богородицы и апостолов с Елеонской горы. Это самая большая вершина возле Иерусалима. В конце XIX века при раскопках здесь были найдены мозаичные полы византийских церквей VI–VII вв. В настоящее время там находится русский Вознесенский монастырь, построенный в начале XX века.

История праздника

Празднование Вознесения Господня было установлено еще во времена апостольские. О том, что в сороковой день после Пасхи совершается празднование Вознесения, пишет святитель Григорий Нисский (IV век). Говорил об этом в своих проповедях и святитель Иоанн Златоуст (IV век).

Не случайно Вознесение отстоит от Пасхи на 40 дней. Этот период времени многократно упоминается в Священном Писании: 40 дней и ночей лил дождь во время всемирного потопа, 40 лет Моисей водил евреев по пустыне Синайской, по закону Моисееву в 40-й день от рождения родители должны принести младенца в Храм, 40 дней постился Господь в пустыне после Своего Крещения. Таким образом, сорокадневный период является значимым в христианской истории и традициях.

Богослужение

Накануне Вознесения совершается отдание Пасхи. Вечером в среду начинается праздничная служба, структура ее схожа с прочими двунадесятыми праздниками. Тексты песнопений описывают восхождение Господа на небо и встречу Его ангелами, а также поясняют символический смысл события праздника:

«Совершив наше спасение, Христе Боже наш, и соединив земное с небесным, Ты вознесся во славе на небеса, но не покинул и земли, неотступно пребывая на ней и взывая любящим Тебя: «Я с Вами, никто против вас».

Народные традиции

Вознесеньев день – последний весенний праздник в нашем народе. «Дошла Весна-Красна до Вознесеньева дня, послушала в последний раз, как «Христос Воскрес» поют, – тут ей и конец пришел!» – говорят в народе. «Весна с Вознесенья на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!» – можно услышать в поволжских деревнях. «Не век девке невеститься: на что весна – красна, а и та на Вознесенье Христово за лето замуж выходит!», «И рада бы весна на Руси вековать вековушкой, а придет Вознесеньев день – прокукует кукушкой, соловьем зальется, к лету за пазуху уберется!», «Цвести весне – до Вознесенья!», «Придет Вознесеньев день, сбросит с плеч Весна-Красна лень, летом обернется-прикинется – за работу в поле примется!» – гонятся одна за другой русские пословицы. А весна и вправду со дня Вознесения Господня уступает на политой трудовым потом пахаря земле место жаркому лету с его работами.

По старинной примете, в канун Вознесения Господня и соловьи звонче поют, чем во все остальное время. Знают словно и они, что это последняя ночь пребывания воскресшего Христа на земле. Поэтому нельзя в этот день соловья, птицу певчую, подстерегать-ловить. Кто поймает – ни в чем тому целый год спорины не будет, вплоть до нового Вознесеньева дня.

По народному преданию, сорок дней ходит Спас по земле, с Воскресенья до Вознесенья: «К Вознесеньеву дню все цветы весенние зацветают – Христа-Батюшку в небесные сады потаенной молитвою провожают».

С праздником Вознесения Господня связано у песнотворца-народа древнее сказание о каликах перехожих. По народному представлению, со Светлого Христова Воскресения до Вознесенья тяжкий грех отказать нищему-убогому-захожему в посильной милостыне; грешно не поделиться с просящим во имя Христово, если есть чем поделиться.

На праздник Вознесенья в деревнях пекли пироги с зеленым луком, а главное особенное кушанье – хлебные «лесенки». Такие лесенки делались обязательно с семью перекладинками, как бы ступеньками, по числу семи небес апокалипсиса. Во многих местах существовал обычай ходить на Вознесенье в гости по родным и знакомым. Это в старину называлось «ходить на перепутье», причем гости приносили хозяевам в подарок лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарным узорочьем.

Храмы во имя Вознесения Господня

Праздник Вознесения Господня издавна почитается на нашей святой земле. Во имя его освящали храмы и строили монастыри. Так, в 1407 году княгиня Евдокия Дмитриевна, супруга Дмитрия Донского, основала в память о муже в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь, в котором постриглась и сама под именем монахини Евфросинии. После смерти она была погребена в главном соборе монастыря – Вознесенском. Храм стал усыпальницей княжеских жен и дочерей. Среди них – супруга Василия I София Витовтовна, жена Ивана III София Палеолог, мать Ивана Грозного Елена Глинская, первая супруга грозного царя Анастасия Романовна, Ирина Годунова – жена царя Федора Ивановича и сестра Бориса Годунова. Там же были похоронены Марфа Ивановна – мать первого государя династии Романовых Михаила Федоровича и мать Петра I Наталья Кирилловна. После 1917 года монастырь был закрыт, в 1929 разрушен. На его месте теперь стоит административный корпус Кремля. При разрушении Вознесенского монастыря захоронения княгинь и цариц были перенесены в подвалы Архангельского собора.