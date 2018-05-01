Мальчик из одесской семьи выплатит 36 миллионов долларов за устроенный им в США лесной пожар

Суд в США обязал подростка из семьи выходцев из Одессы выплатить 36 миллионов 631 тысячу 687 долларов и 10 центов за ущерб от лесного пожара.

По данным следствия, лес загорелся от фейерверка, который бросил школьник. Сначала вспыхнул сухой куст, а затем огонь уничтожил 20 тысяч гектаров в штатах Орегон и Вашингтон. На момент преступления мальчику было 15 лет.

Его родители в 2000 году переехали в США из Одессы. Отец работал поваром, мать — домохозяйка.

Сумма в 36,6 миллиона долларов покрывает расходы на пожаротушение, ремонт и восстановление домов.

Суд постановил, что подросток сможет прекратить выплаты только через 10 лет, но только если выполнит условия испытательного срока. В частности, он должен отработать две тысячи часов в Службе охраны лесов и написать 152 письма людям, оказавшимся в ловушке из-за распространившегося огня.