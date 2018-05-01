Глеб Милютин: В местные бюджеты Одесщины направлено почти 3,7 млрд грн. налогов и сборов

Как сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, на протяжении января-апреля 2018 года в местные бюджеты Одесчины направлено почти 3,7 млрд грн налогов и сборов, что на 19% превышает прошлогодние показатели.

Благодаря перевыполнению индикативных показателей, местные бюджеты Одесской области получили на 240 млн грн больше, чем ожидалось. Дополнительные поступления укрепят финансовую способность громад, помогут в реализации социальных и инфраструктурных проектов, предоставлении более качественных и разнообразных услуг жителям,

- отметил Глеб Милютин.

Всего за январь-апрель текущего года в местные бюджеты Одесчины поступило 2 млрд грн налога на доходы физических лиц, это на 400 млн грн превышает показатель соответствующего периода в прошлом году.

Налог на доходы физических лиц составляет более половины общей суммы поступлений в местные бюджеты области. Учитывая это, продолжается взаимодействие органов фискальной службы с органами местного самоуправления, направленное на искоренение теневой занятости и выплат заработных плат «в конвертах». В свою очередь граждане могут сообщить о фактах нарушения законодательства о работе с помощью мобильного приложения «Legal Work»,

- подчеркнул Глеб Милютин.

Также в местные бюджеты поступило 619 млн грн платы за землю, почти 600 млн грн единого налога, 112 млн грн акцизного налога и свыше 120 млн грн налога на недвижимое имущество.