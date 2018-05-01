Одесской киностудии без года век!

Завтра, 23 мая Одесской киностудии исполняется 99 лет. Поэтому славному поводу там пройдет целый ряд праздничных мероприятий.

В полдень во дворе состоится выставка ретро-автомобилей.

Затем — театрализованное представление различных киногероев из фильмов, снятых на Одесской киностудии, включая, разумеется, героев культовой ленты «Дартаньян и три мушкетера» и известные персонажи из других лет. В том числе, естественно, знаменитая «тетя Соня».

В 16 часов состоится вручение ежегодной номинации «Легенды Одесской киностудии»

А вечером, в 19 часов, для всех желающих будет проведена экскурсия с участием оживших персонажей многих известных фильмов.