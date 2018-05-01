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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессе задержан преступник, ограбивший бюро быстрых кредитов на поселке Котовского

Категория: Новости


Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступник накануне ворвался в отделение «Быстрых кредитов», расположенное на проспекте Добровольского и угрожая пистолетом, вынудил сотрудницу отдать ему из сейфа семнадцать тысяч гривен.

Преступник задержан и взят под стражу.

Начато уголовное производство по статье (разбой).

За совершенное преступное деяние злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

Отметим, что ранее это отделение уже подвергалось нападению. Тогда  «улов» преступника составил девятнадцать тысяч.



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