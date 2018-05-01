Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

В Одессе состоялось отчетное собрание регионального отделения Международной полицейской корпорации общественной безопасности.

Как рассказал нашему корреспонденту перед началом мероприятия региональный комиссар организации Илья Тищенко, корпорация действует в Украине уже на протяжении одиннадцати лет:

Основными задачами организации являются содействие органам государственной власти, местного самоуправления и внутренних дел в обеспечении общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.

Основной целью Корпорации являются удовлетворение, защита и реализация членами общественной организации своих законных прав и свобод, а также предоставление социально-правовой помощи членам корпорации, соблюдение социальной справедливости и законности.

Собрание было посвящено отчету о работе организации за 2016-2017 гг. На сегодняшний день в региональной организации насчитывается двести тридцать пять человек. Наибольшее число их сконцентрировано непосредственно в областном центре.

Они равномерно распределены по всем четырем районам города и активно участвуют в патрулировании общественных мест, проверке состояния дорог и перекрестков. А так же в организации площадок для выгула домашних животных, которых, совместными усилиями Корпорации и городского совета, в Одессе создано уже шесть.

Местные ячейки Корпорации созданы уже в ряде городов и районов области, в частности, в Белгороде-Днестровском, Черноморске, Раздельной. И теперь задача состоит в том, чтобы превратить яти ячейки в полноценные местные представительства. Однако для решения этой задачи Корпорации необходимо содействие органов местного самоуправления. В первую очередь, в выделении помещений и обеспечении их необходимым оборудованием. Другой насущной задачей является обеспечение всех членов Корпорации форменной одеждой.

Как рассказал Илья Тищенко, пока эта проблема решена только в кинологической службе организации.

В качестве стратегической задачи обозначено так же усиление сотрудничества с пограничной службой Украины с целью привлечения представителей Корпорации к охране государственной границы и экономической зоны Украины, которые в Одесском регионе весьма обширны.

Отметим, что как особо подчеркнули нашему корреспонденту в руководстве организации, члены Корпорации проводят патрулирование только совместно с представителями правоохранительных органов и специальных государственных служб и оказывают им помощь в решении поставленных задач.

Добавим, что в ходе состоявшегося сегодня отчетного собрания региональный комиссар вручил удостоверения новым членам Корпорации.