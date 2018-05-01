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  • Дата: Сегодня, 18:55
Сегодня, 18:55

Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

Категория: Новости


Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

В Одессе состоялось отчетное собрание регионального отделения Международной полицейской корпорации общественной безопасности.

Как рассказал нашему корреспонденту перед началом мероприятия региональный комиссар организации Илья Тищенко, корпорация действует в Украине уже на протяжении одиннадцати лет:

Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

 

Основными задачами организации являются содействие органам государственной власти, местного самоуправления и внутренних дел в обеспечении общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.
Основной целью Корпорации являются удовлетворение, защита и реализация членами общественной организации своих законных прав и свобод, а также предоставление социально-правовой помощи членам корпорации, соблюдение социальной справедливости и законности.

Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

 

Собрание было посвящено отчету о работе организации за 2016-2017 гг. На сегодняшний день в региональной организации насчитывается двести тридцать пять человек. Наибольшее число их сконцентрировано непосредственно в областном центре.

Они равномерно распределены по всем четырем районам города и активно участвуют в патрулировании общественных мест, проверке состояния дорог и перекрестков. А так же в организации площадок для выгула домашних животных, которых, совместными усилиями Корпорации и городского совета, в Одессе создано уже шесть.

Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

 

Местные ячейки Корпорации созданы уже в ряде городов и районов области, в частности, в Белгороде-Днестровском, Черноморске, Раздельной. И теперь задача состоит в том, чтобы превратить яти ячейки в полноценные местные представительства. Однако для решения этой задачи Корпорации необходимо содействие органов местного самоуправления. В первую очередь, в выделении помещений и обеспечении их необходимым оборудованием. Другой насущной задачей является обеспечение всех членов Корпорации форменной одеждой.

Как рассказал Илья Тищенко, пока эта проблема решена только в кинологической службе организации.

Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

 

В качестве стратегической задачи обозначено так же усиление сотрудничества с пограничной службой Украины с целью привлечения представителей Корпорации к  охране государственной границы и экономической зоны Украины, которые в Одесском регионе весьма обширны.

Отметим, что как особо подчеркнули нашему корреспонденту в руководстве организации, члены Корпорации проводят патрулирование только совместно с представителями правоохранительных органов и специальных государственных служб и оказывают им помощь в решении поставленных задач.

Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание

 

Добавим, что в ходе состоявшегося сегодня отчетного собрания региональный комиссар вручил удостоверения новым членам Корпорации.

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Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
Международная полицейская корпорация общественной безопасности провела отчетное собрание
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