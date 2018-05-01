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  • Дата: Вчера, 20:45
Вчера, 20:45

Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре

Категория: Новости / Слово пастыря

Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре

22 мая 2018 года, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении Преосвященнейших Диодора, епископа Южненского, епископа Болградского Сергия, наместника монастыря архимандрита Алипия (Цушко) совершил освящение престола Свято-Николаевского храма и Божественную литургию в мужском монастыре в честь святителя Николая на берегу р. Дунай.

Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре

 

После завершения литургии был совершён Крестный ход вокруг храма и затем митрополит Агафангел обратился к прихожанам с архипастырский словом, в котором отметил, что «сегодня для это старинной обители знаменательное событие: мы совершили освящение поруганной в годы безбожной власти святыни.

15 лет назад никто не верил, что этот полуразрушенный храм святителя Николая можно будет восстановить и здесь станут совершаться богослужения. Но сегодня, милостью Божией и многими трудами отца наместника, эта святыня украшает берег Дуная своим прекрасным видом.

Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре

 

История этого монастыря уходит глубоко корнями в далёкий XI век, когда афонские монахи основали здесь подворье монастыря и затеплилась молитвенная лампада на этом месте. После революции этот монастырь и Николаевский храм постигла тяжёлая участь - он был доведён до запустения.

Но милостью Божией, нам удалось воскресить эту святыню и сегодня, дорогие братья и сестры, для нас большой праздник: мы свершили освящение престола и помазали стены храма святым миром, этим призвав благодать Духа Святого.
Я ещё раз хочу сердечно поблагодарить отца Алипия за то, что он с немногочисленной братией трудится над восстановлением этого монастыря, и сегодня эта обитель стала поистине центром духовной культуры нашего украинского Придунавья.
Я желаю всем вам помощи и заступничества угодника Божия святителя Николая, чтобы его молитвенный подвиг был для вас "правилом веры и образом кротости".

Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре

 

За усердные труды митрополит Агафангел вручил архимандриту Алипию благословенную Первосвятительскую грамоту Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, а всем многочисленным прихожанам передал иконки святителя Николая.

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Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре

Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил освящение храма и Божественную литургию в Свято-Николаевском Измаильском мужском монастыре
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