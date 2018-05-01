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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На базе отдыха под Одессой произошел взрыв

Категория: Новости


На базе отдыха под Одессой произошел взрыв

  По информации ГУНП, накануне вечером в Затоке на базе отдыха произошел мощный взрыв. А результате серьезно пострадал один человек. С ожогами конечностей он госпитализирован.

На месте работает оперативно-следственная группа во главе с руководителем ГУНП Дмитрием Головиным. Согласно предварительной информации имел место взрыв газо-воздушной смеси при подготовке поджога. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Отметим, что только за последний год в Затоке зафиксировано не мене пяти случаев поджога баз отдыха. Правда, без пострадавших.



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