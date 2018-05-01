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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В ДТП под Одессой пострадали женщина с маленьким ребенком

Категория: Новости


  Происшествие произошло накануне в Раздельной. По информации ГСЧС, автомобиль «ВАЗ», нарушив правила дорожного движения, врезался в другой автомобиль. После чего его выбросило на тротуар, где в тот момент находились двадцати восьми летняя женщина с четырехлетним ребенком.

В результате женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Ребенок же, которого мать в последний момент прикрыла собой, отделался незначительными травмами.

Пострадавшая госпитализирована. Проводится расследование.



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