В ДТП под Одессой пострадали женщина с маленьким ребенком

Происшествие произошло накануне в Раздельной. По информации ГСЧС, автомобиль «ВАЗ», нарушив правила дорожного движения, врезался в другой автомобиль. После чего его выбросило на тротуар, где в тот момент находились двадцати восьми летняя женщина с четырехлетним ребенком.

В результате женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Ребенок же, которого мать в последний момент прикрыла собой, отделался незначительными травмами.

Пострадавшая госпитализирована. Проводится расследование.