Пляж для инвалидов районе «Дельфина» пока не готов к работе

По наблюдениям нашего корреспондента, там до сих пор не установлены лежаки, не открыты специальные переодевали и душевая для людей с ограниченными возможностями, а специального туалета нет вообще!

Кроме того, пандус для подъезда инвалидов-колясочников к срезу воды «обрублен» на середине песчаной зоны. При этом никаких рабочих, которые приводили бы эту зону в порядок, на месте замечено не было.

Напомним, что вопрос о подготовке пляжных зон для людей с ограниченными физическими возможностями специально был вынесен на аппаратное совещание в горсовете. И руководитель управления развития побережья и инженерной защиты территории Геннадий Мирошниенко рассказал, о пляжные зоны для инвалидов на 11-й станции Большого Фонтана и в Лузановке активно готовят к работе и введут в эксплуатацию до 1 июня.

Однако о положении дел на «Дельфине» чиновник не сказал ничего. И никто из присутствовавших на совещании его об этом не спросил!